Politechnika Bydgoska rozpoczyna współpracę z NIK. „Rozwijamy wiedzę kontrolerów”

W podpisaniu umowy wzięli udział: Marian Banaś – prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz prof. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej. – Porozumienie dotyczy m.in. prowadzenia szkoleń oraz studiów podyplomowych, organizacji seminariów, sympozjów i konferencji. Współpraca obejmie także praktyki pracownicze oraz opracowywanie przez komórki merytoryczne Politechniki ekspertyz i opinii na potrzeby realizacji konstytucyjnych zadań NIK – poinformowała uczelnia. – Naszym celem jest, abyśmy poprzez kontrolę wpływali na ulepszenie funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych. Możemy to robić wówczas, gdy korzystamy z wiedzy najlepszych fachowców i temu służy współpraca NIK z uczelniami wyższymi. Mamy podpisaną umowę z uczelnią we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Do tego grona dołączyła Politechnika Bydgoska. W ten sposób rozwijamy wiedzę naszych kontrolerów, którzy doświadczenia akademickie przekładają na praktykę kontrolną w różnych obszarach – mówił Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, cytowany przez Politechnikę Bydgoską.

