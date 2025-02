Będą pieniądze dla NGO-sów z małych miejscowości. Wiosną nabór do programu

2025-02-18, 17:20 Marcin Doliński/Redakcja

70 mln złotych trafi w tym roku do organizacji pozarządowych w całej Polsce w ramach programu Moc Małych Społeczności. W Grudziądzu i Włocławku odbyły się spotkania dotyczące tego przedsięwzięcia.

– Program jest skierowany do mniejszych miast, ale również ośrodków wiejskich – mówi Piotr Stec, doradca w Kancelarii Premiera. – Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, ale także grupy nieformalne – czyli różnego rodzaju rady seniorów, rady młodzieżowe, rady działalności pożytku publicznego czy też aktywnych mieszkańców, którzy w swoich społecznościach lokalnych realizują różnego rodzaju przedsięwzięcia. Tak jak pan minister wspomniał, wyzwań przed nami bardzo dużo, musimy budować coś, co nazywa się odpornością społeczną.



– Na przełomie kwietnia i maja planujemy uruchomić nabór do tego programu. Przewidujemy, że będą to granty do 50 tys. złotych – wskazał Marek Krawczyk, wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego. – Kwestia wzmacniania turystyki, kultury, działalności obywatelskiej, polityki społecznej.



Na 17.30 zaplanowano spotkanie w Golubiu Dobrzyniu, w sali posiedzeń Urzędu Miasta.