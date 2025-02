Są nieocenione przy pożarach i poszukiwaniach. Drony pomogą strażakom z regionu [wideo]

2025-02-18, 13:00 Michał Zaręba/Redakcja

Drony są przydatne m.in. przy akcjach gaśniczych/fot. st. kpt. Przemysław Baniecki, KM PSP Toruń

Specjalistyczna Grupa Dronowa powstanie w naszym województwie. To projekt Państwowej Straży Pożarnej, którego celem jest wspieranie akcji ratowniczych i gaśniczych.

Koordynatorem zespołu w naszym regionie został st. kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. – W grupach podstawowych, czyli na poziomie powiatowym będą to drony najprostszej klas – rozpoznawcze, natomiast na poziomie wojewódzkim będą to dwa drony – jeden taki sam, drugi wyższej klasy, który musi być wyposażony co najmniej w kamerę termowizyjną – tłumaczy.



Co daje korzystanie z dronów? – W miejscowości pod Toruniem prowadziliśmy poszukiwania 14-latka, który zaginął nocy i grupy piesze strażaków – a strażaków była prawie setka – przeszukiwały dość znaczny obszar, natomiast dron wyposażony w kamerę termowizyjną w tym samym czasie przeszukał cztery razy większy obszar – wyjaśnia Baniecki.



– Nowoczesna technologia, taka jak drony czy ramiona gaśnicze, pozwala bez bezpośredniego udziału strażaka gasić pożar. Technologia jak najbardziej pomaga i będzie pomagać – dodaje.



Docelowo w Państwowej Straży Pożarnej w latach 2025–2026 planowane jest utworzenie 21 Specjalistycznych Grup Dronowych, czyli w każdym województwie i szkole pożarniczej.

Relacja Michała Zaręby