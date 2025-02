Donośne głosy i piękne owłosienie. Międzynarodowa wystawa psów rasowych w BCTW [zdjęcia, wideo]

2025-02-15, 16:13 Monika Siwak/Redakcja

W międzynarodowej wystawie psów rasowych bierze udział ponad 200 ras/fot: Monika Siwak

Prawie trzy tysiące psów w jednym budynku – tak wygląda międzynarodowa wystawa psów rasowych, która odbywa się w dniach 15-16 lutego w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku. Tak zwani „handlerzy” i właściciele zwierząt prezentują atuty przedstawicieli ponad 200 ras.

– Dwa duże i dwa małe. Te większe to są pudle królewskie, a maluszki – toye. Mamy najmniejszego i największego pudla, są bardzo inteligentne, posłuszne i bardzo sympatyczne. Kochają się przytulać i spać w łóżku. Uwielbiają spacery i bieganie – przyznała jedna z uczestniczek wystawy.



Przyznała, że jeździ na wystawy od ponad 20 lat. – Muszą się nauczyć obecności tylu psów.



– Od zawsze miałem jamniki, natomiast wszystkie rasy myśliwskie są w moim zasięgu. Nie ukrywam, że jestem myśliwym – dodał Leszek Siejkowski, przewodniczący Związku Kynologicznego w Bydgoszczy.



Niektóre czworonogi wymagały specjalnej opieki. – To cocker spaniel amerykański, z taką ochroną na uszy. Spaniele mają długie uszy i jak biegają, to sobie depczą non stop. Suczka – championka, która bardzo lubi te wystawy. Zawsze się cieszy, jak przyjeżdża, bo dostaje dużo smaczków i zabawek.



Wystawa w BCTW potrwa od 10:00 do 17:00 w niedzielę (16 lutego).