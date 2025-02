Chłodnia głośna jak samolot, bo „jest w fazie testów”. Spółka Kwidzyn odpowiada mieszkańcom

2025-02-11, 11:28 Marcin Doliński/Redakcja

W piątek mieszkańcy zorganizowali protest, podczas którego opisywali dźwięk dobiegający z chłodni, jako hałas podobny do lecących samolotów, albo jadących czołgów

Mieszkańcom ul. Kustronia w Grudziądza przeszkadza hałas dobiegający z pobliskiej chłodni. - Budowa nie jest jeszcze zakończona, a instalacja znajduje się w fazie rozruchów, testów i dostosowywania parametrów pracy – tłumaczy spółka Kwidzyn w piśmie przesłanym do naszej rozgłośni.

W piątek mieszkańcy zorganizowali protest, podczas którego opisywali dźwięk dobiegający z chłodni, jako hałas podobny do lecących samolotów, albo jadących czołgów. Firma Kwidzyn, która zarządza chłodnią przesłała do naszej redakcji wyjaśnienia. W dokumencie czytamy m.in., że trwa budowa i rozruch techniczny najnowocześniejszej inwestycji - maszynowni amoniakalnej. Podczas wstępnego pomiaru hałasu przekroczono dopuszczalne wartości - inwestor zgłosił już reklamację wykonawcy urządzenia.



„W odpowiedzi wykonawca poinformował nas, że współpracuje obecnie z wyspecjalizowaną firmą w celu dobrania odpowiednich rozwiązań technicznych, mających redukować hałas do wymaganych norm. Liczymy, że w najbliższym czasie otrzymamy kompletną informację wraz z harmonogramem działań wykonawcy, który będziemy mogli przekazać mieszkańcom (...)” – czytamy w piśmie, podpisanym przez Władysława Wejhera. „Pragniemy podkreślić, że budowa nie jest jeszcze zakończona, a instalacja znajduje się w fazie rozruchów, testów i dostosowywania parametrów pracy. Po zakończeniu działań naprawczych ze strony wykonawcy oraz finalizacji budowy zlecimy wykonanie badań hałasu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, aby zapewnić pełną obiektywność pomiarów. Spółce Kwidzyn jako inwestorowi, zależy równie mocno jak mieszkańcom, aby podejmowane przez nas działania nie szkodziły otoczeniu, a wręcz przyczyniały się do ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz komfortu okolicznych mieszkańców”.



Pracownicy spółki podkreślają, że „bardzo zależy im na harmonijnej współpracy zakładu z okolicznymi mieszkańcami”.



