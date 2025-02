Mimo chłodu chętnych nie brakowało. Kolejna odsłona „Kultury na świeżym”

2025-02-09, 18:27 Damian Klich/Redakcja

„Kultura na świeżym” w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

Prawie 150 osób postanowiło dzisiaj „poparkować”, czyli przejść szlakiem bydgoskich parków. Mimo zimna uczestnicy pokonali ponad 11 kilometrów.

Nasz reporter dogonił wycieczkę w lasach pomiędzy Czyżkówkiem a Osową Górą. – Szliśmy sobie przez mosty kolejowe, przez plac Chełmiński, doszliśmy do kanału Starego, następnie do kanału Bydgoskiego, i teraz już jesteśmy w lesie, którym dojdziemy do ulicy Koronowskiej i tam albo pojedziemy do domu autobusem, albo przejdziemy się jeszcze do centrum – pieszo – opowiada Dominika Kissorska z Miejskiego Centrum Kultury.



– Nie pochodzę z Bydgoszczy, w związku z czym bardzo się cieszę, że ją poznaję – co prawda mieszkałam tutaj kilkanaście lat, ale nie znałam od takiej „zielonej” strony, nie znałam parków, lasów – więc jestem zachwycona, że istnieje coś takiego, jak „Kultura na świeżym” – mówi jedna z uczestniczek.



Spacery po Bydgoszczy organizowane są przez Miejskie Centrum Kultury w ramach cyklu „Kultura na świeżym”. Kolejne wycieczki można znaleźć na www.bydgoszcz.pl i na profilu na Facebooku „Kultura na świeżym”.