Policjanci z Torunia zatrzymali 60-latka. Mieszkanie pełne „lewych papierosów” i butelek [zdjęcia]

2025-02-07, 17:15 Redakcja

Podczas przeszukania mieszkania w Toruniu, funkcjonariusze komendy miejskiej odnaleźli m.in. przeszło 40 kilogramów krajanki tytoniowej i setki paczek papierosów, wszystko bez polskich znaków akcyzy. Policjanci postawili zarzut 60-latkowi, do którego należał nielegalny towar.

W poniedziałek (3 lutego) policjanci Komendy Miejskiej w Toruniu pojechali na Jakubskie Przedmieście, by przeszukać jedno z mieszkań, zajmowanych przez 60-letniego mężczyznę.



– Torunianin nie spodziewał się odwiedzin kryminalnych, o czym świadczyły zgromadzone w pomieszczeniach hurtowe ilości krajanki tytoniu, papierosów i butelek, w których najprawdopodobniej znajdował się alkohol. Krajanka była zapakowana w worki, papierosy i butelki opatrzone obcymi banderolami – opisała asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.



Mundurowi zabezpieczyli w sumie ponad 40 kilogramów krajanki tytoniu, prawie 400 paczek i ponad 600 sztuk papierosów oraz 340 butelek z etykietami różnego rodzaju wódek – wszystko bez polskich znaków akcyzowych.



60-latek usłyszał we wtorek (4 lutego) zarzut tzw. paserstwa akcyzowego z Kodeksu Karnego Skarbowego. Obejmował on krajankę i papierosy, jednak może zostać uzupełniony. Butelki z cieczą trafiły do badań w celu potwierdzenia, że jest to alkohol i ustalenia o jakim stężeniu.



Policjanci oszacowali, że z tytułu nieodprowadzonego podatku należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie w kwocie ponad 52.000 złotych. Teraz podejrzanemu grozi mu wysoka grzywna. O wymiarze kary zadecyduje sąd.