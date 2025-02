Przykładał ofierze nóż do szyi i okradał z pieniędzy. Proces po atakach na tirówki

2025-02-06, 17:54 Marek Ledwosiński/Redakcja

Prokuratura Rejonowa we Włocławku zakończyła śledztwo w sprawie napadów na prostytutki.

Bandyta napadał na kobiety „pracujące" wzdłuż drogi krajowej nr 91, na leśnym odcinku między Włocławkiem i Kowalem. Serii ataków dokonał jesienią ubiegłego roku. Sprawca był brutalny - przykładał ofierze nóż do szyi i okradał z pieniędzy. Napadł na kilka kobiet, każdej zabrał po kilkaset złotych.



Ofiary dokładnie opisały mężczyznę, był już wcześniej karany. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie - jedna z napadniętych rozpoznała go na policyjnym zdjęciu. Sąd Rejonowy we Włocławku aresztował mężczyznę na trzy miesiące.



W toku śledztwa - mimo starań policji - tylko dwie kobiety podtrzymały swoje zeznania i dlatego w akcie oskarżenia pojawiły się zarzuty tylko dwóch napadów. Obydwa zostały zakwalifikowane jako rozboje z użyciem noża. Grozi za to do 15 lat więzienia. Sprawa trafiła właśnie do sądu, wkrótce ruszy proces.