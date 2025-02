Kontrowersje wokół budowy spalarni odpadów w Inowrocławiu

Miejska komisja stwierdziła zgodność projektu budowy z planem zagospodarowania przestrzennego. W jej orzeczeniu czytamy, że działalność spalarni jest działalnością produkcyjną, cała inwestycja ma charakter przemysłowy i dlatego jest zgodna z zapisami planu. Z takim stanowiskiem nie zgadza się Krzysztof Pietrzak ze Stowarzyszenia "Nie dla spalarni", który uważa, że sam protokół komisji urbanistycznej nie jest ważny. - Stworzono go niezgodnie z prawem. Zostały w nim dopisane słowa, które nigdy nie padły na komisji. Złożymy doniesienie do prokuratury - twierdzi Pietrzak. - Stowarzyszenie dysponuje opinią planisty pana Radosława Jończaka, która mówi o tym, że miejscowy plan zagospodarowania nie przewiduje budowy tej spalarni. Dodajmy, że o stanowisko komisji urbanistyczno-architektonicznej wystąpił prezydent Inowrocławia, który na przełomie lutego i marca ma wydać decyzję środowiskową w tej sprawie.

