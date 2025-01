Inowrocławianie zdecydowali. Te projekty zostaną sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego [lista]

2025-01-24, 08:32 Marcin Glapiak/Redakcja

Arkadiusz Fajok przedstawił projekty, które wygrały w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego/fot: Marcin Glapiak

Znamy wyniku Budżetu Obywatelskiego Inowrocławia. Przedstawił je prezydent miasta Arkadiusz Fajok.

– W ogóle mamy ich 10. W ogólnomiejskiej puli przeszły do realizacji dwa projekty. Mówimy tutaj o strefie saun w naszym inowrocławskim Parku Wodnym oraz zmianie przestrzeni na inowrocławskiej Kozłówce – wskazał.



– Dalej, modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej, zaczynając od osiedla Uzdrowiskowego, gdzie będziemy mogli przebudować chodnik, czy doświetlić ulicę, po modernizację orlika na Szkole Podstawowej nr 5 na osiedlu Szymborze. Plac zabaw, ale też mamy obiekty przeznaczone do rekreacji i sportu na osiedlu Solno czy też w Mątwach. Osiedle Piastowskie – fabryka piasku też związana z rekreacją i przede wszystkim aktywizacją dzieci i młodzieży – wymieniał Fajok.



Na wspomniane 10 zadań wskazanych przez mieszkańców miasto przeznaczy ponad 600 tysięcy złotych.



Lista projektów wybranych do realizacji:

Projekty ogólnomiejskie:

1. MODERNIZACJA STREFY SAUN KRYTEJ PŁYWALNI WODNY PARK PRZY UL. TORUŃSKIEJ 46/48 W INOWROCŁAWIU - 80 000 zł

2. DOŚWIETLIĆ KOZŁÓWKĘ - 140 720 ZŁ



Projekty osiedlowe:

MĄTWY - BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WRAZ ZE SPRZĘTEM SPORTOWYM - 23 500 zł

PIASTOWSKIE - PLAC ZABAW - FABRYKA PIASKU - 64 819,77 zł

SOLNO - ROZWÓJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ POPRZEZ BUDOWĘ BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I DO KOSZYKÓWKI PRZY UL. JESIONOWEJ - 57 000 zł

STARE MIASTO - RELAKS RODZINNY, NAUKA I ZABAWA PRZY KOZŁÓWCE - 91 000 zł

SZYMBORZE - REMONT PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 - 40 000 zł

UZDROWISKOWE - REWITALIZACJA ZESPOŁU BOISK ORLIK SP NR 5 W INOWROCŁAWIU - 60 000 zł; CHODNIK HP-AK - 30 000 zł, OŚWIETLENIE DROGI ZAŁOŻENIE LAMP - 67 200 zł