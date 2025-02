W Grudziądzu powstała rada kobiet. W jej skład wchodzi piętnaście pań

2025-02-05, 16:40 Marcin Doliński / Redakcja

W skład grudziądzkiej rady kobiet wchodzi 15 pań. / Fot. Nadesłane

Grudziądzka rada ma integrować, wspierać i reprezentować różne środowiska kobiet w mieście.

- O kobietach bardzo często przypomina się, gdy są wybory. Zależy mi, aby były bardziej odważne, aby chciały powiedzieć co czują; aby chciały działać w sferze, która jest dla nich nieco niewygodna, czyli w polityce - mówi Róża Lewandowska, wiceprezydent Grudziądza, zwolenniczka powstania rady.



Jakie oczekiwania mają i co chciałyby zrobić w ramach działań jej pozostałe członkinie?



- Chcę mówić o dyskryminacji kobiet na różnych płaszczyznach - opowiada Aleksandra Zembrzuska-Podzendek. - Na płaszczyznach zawodowych, na płaszczyznach politycznych. O dyskryminacji finansowej, o nierównym traktowaniu, ale też o tym, jak kobiety mogą się łączyć i podejmować oddolne inicjatywy, aby nie czuły się same.



- Myślałem o tym, aby uaktywnić młode kobiety, ponieważ często - z braku wiary w siebie - mają z tym problem - uważa Maria Oluszczyk.



Grudziądzka rada kobiet będzie spotykać się co miesiąc.

Mówią członkinie rady kobiet w Grudziądzu.