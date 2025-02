Znakomity biegacz i wychowawca mistrzów. Grudziądz uhonoruje Ryszarda Szczepańskiego

2025-02-02, 09:00 Marcin Doliński/Redakcja

Ryszard Szczepański/fot. grudziadz.pl/archiwum

Ryszard Szczepański z tytułem Honorowego Obywatela Grudziądza. To zasłużona postać w światowej lekkoatletyce. Ryszard Szczepański był trenerem Bronisława Malinowskiego, złotego i srebrnego medalisty olimpijskiego w biegach.

- To tutaj, w Grudziądzu, odkrył wielką pasję do sportu, można powiedzieć, że miłość do sportu - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - To człowiek, który na arenach europejskich i międzynarodowych reprezentował w ramach GKS Olimpia nie tylko Grudziądz, ale także Polskę. I co jest bardzo ważne: był mentorem i wychowawcą wielu pokoleń wybitnych sportowców, w tym najwybitniejszego, naszego grudziądzkiego olimpijczyka, Bronisława Malinowskiego.



Wyróżnienie laureat odbierze podczas nadzwyczajnej sesji w lutym. Dodajmy, że Ryszard Szczepański w styczniu skończył 90 lat.



Rozmowa z Ryszardem Szczepańskim na grudziądzkim portalu miejskim: TUTAJ