Wyrzucił opony w niedozwolonym miejscu. Przyłapała go fotopułapka Straży Miejskiej

2025-01-31, 20:18 Maciej Wilkowski/Redakcja

Bydgoska Straż Miejska, wykorzystując zapisy z fotopułapek, w ubiegłym roku ujawniła 14 przypadków zanieczyszczania miejsc publicznych/fot. Straż Miejska w Bydgoszczy

500 złotych - tyle musiał zapłacić mężczyzna, pracownik jednej z firm, który pozbył się kilku opon, zostawiając je w pobliżu wiaty śmietnikowej. Został zarejestrowany przez fotopułapkę Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Do zdarzenia doszło na początku grudnia ubiegłego roku. Właścicielka firmy, do której należał samochód, rozpoznała na zdjęciach swojego pracownika. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, za co został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Ponadto uprzątnął pozostawione wcześniej opony.



