W centrum orzeł bez korony, niżej „sojusz robotniczo - chłopski". Janikowo poprawi herb?

2025-01-30, 15:41 Marcin Glapiak/Redakcja

Herb Janikowa/fot. Wikipedia

Czy orzeł znajdujący się w Herbie Gminy Janikowo powinien mieć koronę? To jedno z pytań internetowej ankiety, jaką przygotował tamtejszy urząd. Swój głos mieszkańcy mogą oddać do 4 lutego. Nasz reporter postanowił już teraz zapytać o to mieszkańców, a także włodarzy gminy.

- Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a także zareagowaliśmy na petycję, która wpłynęła do przewodniczącego Rady Miejskiej w Janikowie. Przygotowaliśmy ankietę z pytaniem, czy orzeł w naszym herbie powinien być ukoronowany, czy nie - mówi Katarzyna Wikarska, zastępca burmistrza gminy miasta Janikowo.

- Korona to symbol suwerenności, ale też ciągłości tradycji państwowych, więc to jest dla nas bardzo ważne. Herb został zaprojektowany i zaakceptowany w 1975 roku. W jego centrum umieszczono orła białego bez korony na czerwonym tle herbowym. Obok mamy dwa kominy, które symbolizowały ówczesne janikowskie zakłady sodowe, poniżej widniej ostrosłup symbolizujący sól też związaną z janikowskimi zakładami sodowymi. Poniżej są dwa złote kłosy świadczące o tym, że nasze region jest bardzo bogaty, żyzny, rolniczy. Na dole jest napis Janikowo (...) - opisuje Katarzyna Wikarska.



W ankiecie pojawia się także pytanie, jaki jeszcze symbol powinien znaleźć się w herbie Janikowa. Dokument dostępny na stronie gminy należy wypełnić do 4 lutego. Wyniki ankiety będą ważną podpowiedzią dla urzędników. Ostatecznie sprawą korony dla orła zajmą się radni gminy Janikowo podczas jednej z sesji.



Warto wiedzieć, że ówczesne władze propagandowo nadały herbowi taki wygląd, aby uhonorować symboliczny sojusz robotniczo-chłopski łącząc w herbie kominy fabryczne i kłosy. (źr. Wikipedia). Na temat komunistycznej/propagandowej heraldyki można przeczytać: TUTAJ



Co na ten temat sądzą mieszkańcy? Więcej w relacji Marcina Glapiaka.