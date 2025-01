Rozbudowa Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na ukończeniu. Dominuje szkło [zdjęcia]

- Te projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, które budziły wątpliwości i co do których zostało złożone podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa… Czytaj dalej »

Nowe skrzydło w głównym kompleksie bibliotecznym przy ul. Słowackiego będzie mieć dużo przeszkleń – co ma skutkować dostępem naturalnego światła. Ma być utrzymana w jasnych barwach, pojawią się kanapy dla czytelników i część ekspozycyjna, prezentująca przechowywane dotąd w magazynach cenne księgi. Dyrektor Danetta Ryszkowska-Mirowska zapowiada jego otwarcie na drugą połowę tego roku. Koszt rozbudowy to 30 mln złotych (w tym roku samorząd województwa przeznacza na to 14 mln złotych). Środki pochodzą programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS) i budżetu województwa. Remont czeka także drugą marszałkowską bibliotekę – Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. – Zaplanowano m.in. remonty konserwatorskie i adaptacyjne zabytkowych budynków, szklany dach nad dziedzińcem, budowę magazynu i zakupy sprzętu. Powstaną całoroczna przestrzeń dla organizacji wydarzeń kulturalnych, pracownia książki obrazkowej dla dzieci i pokój gier – informuje Beata Krzemińska. Prace dotyczyć będą budynków przy ul. Długiej (nr 39 i nr 41), Jana Kazimierza 2 i Starym Rynku (22 i 24), powstanie też łącznik dla budynku przy ul. Zaułek 11. - Zainstalowane zostaną windy i platformy ułatwiające pokonywanie różnic poziomów osobom poruszającym się na wózkach. Przykryty szkłem dziedziniec – przyszła główna przestrzeń recepcyjna kompleksu, w której mieścić się będzie m.in. wypożyczalnia – stanie się całorocznym, niezależnym od pogody miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym spotkań autorskich. Kierownictwo biblioteki zakłada stworzenie zaplecza dla nowoczesnej edukacji i promocji kultury i otwarcie placówki na nowych odbiorców - zapowiada Krzemińska. Trwa przygotowywanie inwestycji, w tym dokumentacji przetargu, który ma wyłonić jej wykonawcę. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zakończyć w marcu 2027. Całość kosztować będzie 42 mln złotych – z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021–2027, dotacji z budżetu województwa i budżetu samorządu miejskiego Bydgoszczy.

