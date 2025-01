Im lepsze skomunikowanie, tym chętniej korzystamy. Transport miejski pod lupą statystyków

2025-01-28, 21:07 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Statystycy sprawdzali, jak często podróżujemy komunikacją miejską/fot. Archiwum

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy badał, jak często mieszkańcy regionu korzystają z komunikacji publicznej. Okazuje się, że rzadziej, niż wynosi średnia krajowa. Badani odpowiadali na pytanie: czy ktoś z ich gospodarstwa domowego w ciągu ostatniego roku podróżował miejskim autobusem czy tramwajem.

– Z wyników wiemy, że w Polsce prawie 60 proc. gospodarstw domowych deklarowało korzystanie z transportu publicznego w czasie ostatnich 12 miesięcy. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego to niespełna 53 procent – mówiła Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.



To jej zdaniem – nadal dużo. – Z naszych danych wynika, że częściej korzystają mieszkańcy większych miast – w naszym przypadku to Bydgoszcz, Toruń i gminy przylegające, bo widzimy, że gminy przylegające do największych miast są najlepiej skomunikowane – wskazała.



26 procent mieszkańców regionu twierdzi, że opłaty za przejazdy są dużym obciążeniem dla domowego budżetu. 74 procent twierdzi, że nie są to kwoty obciążające.



