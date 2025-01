W Nakle nad Notecią wyprzedzał mimo zakazu. Nagranie trafiło na policję [wideo]

2025-01-28, 19:31 Redakcja

Film został nadesłany na policyjną skrzynkę stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl/KWP w Bydgoszczy

Do 30 tysięcy złotych grzywny grozi kierowcy renault, który w Nakle nad Notecią wyprzedzał pomimo zakazu. Zdarzenie nagrał inny kierowca i przesłał na policyjną skrzynkę „Stop agresji drogowej”.

Do zdarzenia doszło 11 grudnia ubiegłego roku. – Kierującemu grozi teraz grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych – przekazuje nadkom. Przemysław Słomski z

Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszcz. – Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek i prawidłowe zachowanie na drodze! Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy w głównej mierze od nas samych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń – podkreśla.



Policja zachęca także do korzystania ze skrzynki „Stop agresji drogowej”. – Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie naszego województwa, powiadom nas, wysyłając zgłoszenie na skrzynkę stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl.