„Ziściły się marzenia sześciu pokoleń”. 105 lat temu Toruń wrócił do odrodzonej Polski [wideo]

Tylko 9 dni zostało do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnie przygotowania do akcji trwają m.in. w Toruniu. Centrum wszystkich wydarzeń… Czytaj dalej »

– 18 stycznia 1920 jest data, kiedy wojska m.in. gen Hallera, wkraczały na teren Torunia, powiatu toruńskiego, ziem tego regionu, żeby przywracać naszemu miastu należne mu miejsce – w wolnej Polsce – mówił. – To tu, na Rynku Staromiejskim, 105 lat temu dokonał się akt powrotu Torunia do odrodzonej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Po 127 latach niewoli nasze miasto stało się ponownie części wolnej i suwerennej Polski, stolicą Pomorza. Tym samym ziściły się marzenia sześciu pokoleń córek i synów Ziemi Pomorskiej, dążenia patriotów i pragnienia działaczy społecznych, obywateli tego przesławnego miasta – podkreślił prezydent Torunia Paweł Gulewski. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta toruńscy radni przyjęli stanowisko w sprawie upamiętnienia 105. rocznicy powrotu Torunia do odrodzonej Rzeczypospolitej.

