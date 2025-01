Z flagami przeszli z Szubina do Wolwarku. Cel – upamiętnić powstańców styczniowych

Tylko 9 dni zostało do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnie przygotowania do akcji trwają m.in. w Toruniu. Centrum wszystkich wydarzeń… Czytaj dalej »

– Wojska pruskie, które sprzyjały administracji rosyjskiej w zaborze rosyjskim, gdzie miało miejsce powstanie styczniowe, zamierzały zlikwidować ten obóz i tych młodych ludzi wtrącić do więzienia, więc obóz został zlikwidowany już przez samych przyszłych powstańców, którzy zaczęli przedzierać się do Królestwa Polskiego (ziem pod zaborem rosyjskim - przyp. red.). Ze źródeł wiemy, że tam wzięli udział w walkach powstańców – tłumaczy. Celem marszu było upamiętnienie powstańców. – Jestem nauczycielem historii od 40 lat, pamięcią o tych wydarzeniach, a szczególnie o tych, którzy polegli, daję przykład innym – mówi jedna z uczestniczek marszu. – Połączenie rekreacji ze szczytnym celem – słyszymy od innej osoby. – To jest historia mojego kraju, więc ją upamiętniam w ten sposób, żeby przyjdę na taki marsz, upamiętnię tych, którzy walczyli w powstaniu styczniowym – mówi młody człowiek. Powstanie styczniowe wybuchło w 1863 roku na ziemiach zaboru rosyjskiego. Zakończyło się klęską. Wielu powstańców stracono lub zesłano na Syberię.

