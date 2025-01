Marznące opady i gołoledź. Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia dla niemal całego kraju

2025-01-14, 14:01 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 3:00 w nocy/fot. ilustracyjna, Pixabay

Prognozowane są słabe, okresami umiarkowane, opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązują w prawie całym kraju, w tym w całym województwie kujawsko–pomorskiej.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 3:00 w nocy. Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność i przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.



Jest też alert RCB

Tego dnia przed opadami marznącego deszczu i gołoledzią w niemal całym kraju ostrzegło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w mediach społecznościowych. – Uwaga! Dziś i jutro (14/15 stycznia) opady marznącego deszczu i gołoledź. Uważaj na drodze i chodniku. Możliwe utrudnienia komunikacyjne – zaapelował RCB. Alert RCB został wysłany do osób przebywających w 14 całych województwach, a także w części województwa małopolskiego (powiat miechowski i olkuski) oraz podkarpackiego (powiat niżański, stalowowolski, tarnobrzeski i Tarnobrzeg).



Nad morzem silnym wiatr

IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w strefie nadmorskiej. Dotyczą one powiatów w woj. pomorskim: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego oraz w zachodniopomorskim – pow. sławieńskiego. – W strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo–zachodni i zachodni – poinformował IMGW.



Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.