Woda zalewa chodnik przy moście Królowej Jadwigi w Bydgoszczy. Wiemy, kiedy ruszą prace

Jak tłumaczyła Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, chodzi o wody gruntowe. – W czwartym kwartale ubiegłego roku podjęto doraźne działania, polegające m.in. na tymczasowym wygrodzeniu najbardziej zalewanego odcinka bulwarów, tego o największym nasileniu wysięgu wód gruntowych. Ruch został przekierowany na sąsiednie chodniki, położone powyżej bulwaru. Na schodach prowadzących do alternatywnych chodników wykonano dodatkowe podjazdy. Na bulwarze dokonano odkrywki jego fragmentów w celu ustalenia przebiegu istniejących drenaży, ich ewentualnego udrożnienia oraz pomiaru wielkości napływu wód – wskazała Muszyńska. – Obecnie konsultowane są rozwiązania od stworzenia dotychczasowych drenaży i skutecznego odprowadzania wód gruntowych, napływających na nawierzchnię bulwaru. Prace w terenie zostały okresowo wstrzymane z uwagi na okres zimowy. Będą kontynuowane wiosną 2025 roku przy sprzyjającej pogodzie – dodała. Jak opowiadali nam przechodnie, na zalewanym i śliskim chodniku przewracali się piesi i rowerzyści. Jedna kobieta złamała rękę. Rodzicom z wózkami mieli spory problem z omijaniem tego odcinka schodami. Od przedstawiciela zarządzających Brdą Wód Polskich w Gdańsku usłyszeliśmy, że to woda opadowa – która powinna spływać do rzeki – pojawia się na chodniku, bo podczas przebudowy nabrzeża, nadmiernie je uszczelniono. Trzeba więc stworzyć odwodnienia. Zarządcy deklarują jak najszybsze udzielanie pozwoleń na prace w tym miejscu. Jak dodała rzeczniczka bydgoskiego Zarządu Dróg, odcinek, na którym są realizowane prace, nie jest objęty gwarancją, ponieważ był wykonywany wiele lat temu.

