Wideo rejestratory, tablice i więcej patroli. Wszystko po to, by na S10 było bezpieczniej

- Przedstawiciele policji przedstawili informację o dodatkowych urządzeniach - m.in. wideo rejestratorach, które będą funkcjonowały na trasie oraz o zwiększonej liczbie patroli, kontrolujących prędkość – relacjonuje Natalia Szczerbińska, rzeczniczka wojewody. - GDDKiA zadeklarowała ustawienie dodatkowych tablic ostrzegawczych dla kierowców oraz potwierdziła, że głównym argumentem przemawiającym za budową trasy, biegnącej nowym śladem, była poprawa bezpieczeństwa. Podczas spotkania poszczególne służby poinformowały o stanie realizacji inwestycji. Podczas posiedzenia zespołu omówione zostały także propozycje przebiegu trasy w całym województwie kujawsko-pomorskim oraz plany przetargu na odcinku Bydgoszcz-Wyrzysk. Omówiono także warianty przebiegu drogi S10 przez Włocławek. Budowa ma się zakończyć na przełomie 2026/2027 roku. Stan prac na budowie drogi S10: Odcinek 1: ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) został wydany; obecnie toczą się prace, a z końcem zimy ruszy pełny front robót. Odcinek 2 od węzła Emilianowo do węzła Solec: trwa oczekiwanie na postanowienie RDOŚ kończące procedurę ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Odcinek 3: procedura ZRiD znajduje się na końcowym etapie; Pełnomocnik GDDKiA musi uzupełnić dokumentację. Realny termin wydania decyzji to luty 2025 roku, po publicznym obwieszczeniu i zawiadomieniu stron o zebranym materiale dowodowym. Odcinek 4: oczekiwanie na postanowienie RDOŚ kończące procedurę ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

