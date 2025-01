Groźby wobec szefa WOŚP pod postami Miasta Inowrocławia. Jest zawiadomienie do prokuratury

Czasu jest niewiele, bo tylko do końca lutego, a roboty mnóstwo. Miasto Bydgoszcz zleci sprzątanie ok. 600 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz 70 skrzynek dla… Czytaj dalej »

Do zderzenia czterech samochodów osobowych doszło w środę rano na drodze krajowej nr 91 w Łysomicach. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Czytaj dalej »

– Jurek Owsiak poinformował dziś opinię publiczną, że w jego stronę kierowanych jest wiele gróźb karalnych, w tym gróźb śmierci. Porównywał słusznie tę sprawę do historii śp. prezydenta, pana Pawła Adamowicza, dlatego uważamy, że te obawy nie są bezpodstawne – mówi Patryk Kaźmierczak z KO. Sprawa nie ominęła także Inowrocławia. – Mieszkańcy zgłosili nam, że podobne, nienawistne komentarze pojawiły się na profilu Miasta. Zweryfikowaliśmy te informacje i wobec faktu, że przez długi czas one „wisiały” na profilu, a nikt z władz miasta nie reagował, żeby je usunąć, zgłosiliśmy ten fakt do prokuratury – dodaje. Wspomniane komentarze pod postami Miasta kilka godzin temu zostały usunięte. Urząd wydał w tej sprawie komunikat, informując, że nigdy nie było i nie ma zgody Miasta na łamanie zasad kultury wypowiedzi czy stosowanie gróźb karalnych. Cały komunikat Miasta poniżej. w związku, z sytuacją, jaka miała miejsce w ostatnim czasie, tj., negatywnie nacechowanym komentarzem, który pojawił się na naszym profilu, pragniemy poinformować, iż nigdy nie było i nie ma naszej zgody na łamanie zasad kultury wypowiedzi, czy stosowanie gróźb karalnych. Komentarze na naszym profilu są na bieżąco moderowane, a wszelkie przypadki łamania naszych standardów spotkają się z natychmiastową reakcją – komentarze takie będą usuwane, a ich twórcy blokowani. W ostateczności podejmowane będą inne działania, mające na celu wyciągnięcie wobec tych osób konsekwencji. Naszym celem jest utrzymanie przestrzeni, w której mieszkańcy i odwiedzający mogą swobodnie wyrażać swoje opinie w sposób konstruktywny i pełen szacunku.

