Radni KO z Inowrocławia kontra prezydent Arkadiusz Fajok. Chodzi o wpisy dotyczące Jerzego Owsiaka

2025-01-14, 21:23 Marcin Glapiak/Redakcja

Radni Koalicji Obywatelskiej odpowiadali na konferencję prezydenta Arkadiusza Fajoka/fot. Marcin Glapiak, archiwum

Jest odpowiedź radnych Koalicji Obywatelskiej po konferencji prasowej prezydenta miasta. Chodzi o komentarze szkalujące Jerzego Owsiaka, jakie pojawiły się na profilu facebookowym miasta.

Prezydent Inowrocławiu Arkadiusz Fajok jest oburzony działaniami radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy fakt wspomnianych komentarzy zgłosili do prokuratury, oskarżając pracowników ratusza o niekompetencje.



– Jest to wręcz obrzydliwe działanie, które nie powinno mieć miejsca i radni Koalicji Obywatelskiej mocno atakują nas, jako urzędników Urzędu Miasta w kontekście jakieś zorganizowanej akcji, w której mamy brać udział przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i panu Jerzemu Owsiakowi. To jest oczywiście absolutną bzdurą i nieprawdą – mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia.



W poniedziałek (13 stycznia) na ratuszowej konferencji prasowej murem za prezydentem stanęli radni wszystkich klubów, oprócz oczywiście radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy odpowiedzieli na wystąpienie prezydenta miasta.



– Emocjonalne ataki pana prezydenta Fajoka, nieudolne próby wyjścia z tej sytuacji, nie zmienią tego faktu, że przez kilka dni i kilka nocy te wpisy były widoczne. Naszym zdaniem nie ma możliwości, żeby osoby moderujące ten profil, nie zauważyły tych wpisów i komentarzy. Albo zlekceważono te komentarze z powodu niekompetencji osób za to odpowiedzialnych, albo po prostu zrobiono to celowo – mówił Patryk Kaźmierczak radny Koalicji Obywatelskiej.