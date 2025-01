Prezydent Inowrocławia oburzony działaniem radnych KO. Poszło o wpisy obrażające Jurka Owsiaka

2025-01-14, 06:51 Marcin Glapiak/Redakcja

Konferencja prezydenta Arkadiusza Fajoka/fot. Marcin Glapiak

Prezydent Arkadiusz Fajok wraz z grupą radnych zwołali specjalną konferencję, by wyrazić swój sprzeciw wobec działań radnych Koalicji Obywatelskiej i senatora Ryszarda Brejzy. Sprawa dotyczy wpisów w Internecie, obrażających Jerzego Owsiaka i WOŚP na profilu Miasta Inowrocław.

Kilka dni temu na profilu facebookowym Miasta Inowrocław pojawiły się wpisy internautów, szkalujące działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak i samego Jurka Owsiaka. Zareagowali na to radni Koalicji Obywatelskiej, zawiadamiając Prokuraturę Rejonową. Z kolei senator Ryszard Brejza wystosował list do Jerzego Owsiaka, z przeprosinami za wspomniany incydent - zaznaczając, że powinien to zrobić obecny prezydent miasta. Radni Koalicji zarzucili też pracownikom ratusza brak kompetencji przypominając, że dopiero po ich interwencji wspomniane wpisy zostały usunięte.



Wszystko to nie spodobało się władzom Inowrocławia. - To wręcz obrzydliwe działanie, które nie powinno mieć miejsca – mówił prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.



- Za czasów rządów pana Ryszarda Brejzy hejt przybierał o wiele większe rozmiary i nie tylko ze strony osób postronnych, ale były różne przesłanki, świadczące o tym, że zajmują się tym zwolennicy pana prezydenta – dodała radna Renata Napiórkowska.



- Chciałbym zaapelować do państwa z Koalicji Obywatelskiej i pana senatora, żeby wysiłek, który poświęcają na ataki na nas, skierowali w stronę działalności na rzecz miasta Inowrocławia – dodał radny Damian Polak.