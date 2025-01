Jerzy Owsiak zostanie Honorowym Obywatelem Inowrocławia? O tym w „Radiokonferencji” [wideo]

Od ucha do ucha do 15:00

Do śmiertelnego wypadku doszło ok. 7:50 przy ul. Sienkiewicza w Świeciu. W wyniku zderzenia z busem zginął 18-letni kierowca samochodu osobowego. Czytaj dalej »

Hejterskie wpisy pojawiły się w komentarzach na profilu Miasta. Jerzy Owsiak ujawnił, że w ostatnim czasie otrzymuje wiele gróźb karalnych. Jak zatrzymać falę hejtu? Jaką rolę mają w tym do odegrania politycy? Między innymi o tym Michał Słobodzian rozmawiał w „Radiokonferencji” z politykami z regionu. Poruszono także temat zamieszania wokół zgody na przyjazd do Polski premiera Izraela oraz o subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Gośćmi Michała Słobodziana byli: - Michał Jakubaszek (Prawo i Sprawiedliwość), - Mirosław Kozłowicz (Nowa Lewica), - Tomasz Menzten (Konfederacja – Nowa Nadzieja) - Jakub Mikołajczak (Koalicja Obywatelska), - Marcin Skonieczka (Polska 2050 – Trzecia Droga).

