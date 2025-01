Włocławek jeszcze więcej zainwestuje w sport. Zyskają wyczynowcy, ale i młodzież

2025-01-08, 07:58 Marek Ledwosiński/Redakcja

Włocławek zwiększa pulę środków przeznaczoną na promocję sportu, w tym wśród dzieci. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Dobra wiadomość dla włocławskich sportowców. W tym roku będzie więcej pieniędzy na stypendia. Odczują to przede wszystkim wyczynowcy, ale poprawi się też sytuacja na boiskach szkolnych. Na tym wsparcie się jednak nie kończy.

Podwyżki są naprawdę spore: - Dotychczas w budżecie miasta zabezpieczone było co roku 300 tysięcy złotych - mówi dyrektor wydziału sportu w urzędzie miasta, Krzysztof Szaradowski. - W roku 2025 ta kwota wzrośnie do 450 tysięcy złotych. Najwyżej wyceniane są tytuły Mistrzów Świata, Europy i mistrzów olimpijskich. Przykładem jest Fabian Barański, który otrzymywał miesięcznie 3600 zł, natomiast te stypendia zaczynają się już od 120 zł - najniższe przyznawane są za osiągnięcia w najmłodszych kategoriach wiekowych. Kwota najniższa to 120 zł, najwyższa 3600 zł.



Włocławski Ratusz wypłaca stypendia sportowe 27 osobom. To medaliści mistrzostw Polski, mistrzostw Europy i igrzysk olimpijskich.



Kolejna dobra wiadomość: miasto ogłosiło dwa konkursy związane z wychowaniem sportowym. Na realizację pierwszego konkursu przeznaczono 1,8 miliona złotych, z czego 1,270 zł pomoże zorganizować treningi dla dzieci i młodzieży. Są także pieniądze na półmaraton oraz Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce do lat 20.



W puli drugiego konkursu jest 300 tysięcy złotych na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców terenów objętych rewitalizacją. Są także środki na Olimpiadę Hefajstosa i Sprawnego Misia oraz Mistrzostwa Deskorolkowe i Zawody E-sportowe. Nie zabraknie złotówek na organizację zawodów balonowych.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.