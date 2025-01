Nielegalny „ogródek" z trzeciego piętra było czuć już od parteru [wideo, zdjęcia]

2025-01-07, 16:03 Redakcja

Policjanci zabezpieczyli 47 roślin konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz przedmioty i instalacje służące do prowadzenia uprawy między innymi lampy i aparaturę/fot. Policja

Mieszkaniec gminy Łabiszyn uprawiał w domu 47 krzaków konopi indyjskich. Policja znalazła u niego nie tylko sadzonki, ale także susz oraz aparaturę do uprawy tych roślin.

Jak podaje KMP Bydgoszcz, wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów z wydziału kryminalnego z komisariatu w bydgoskim Śródmieściu. Podejrzewano, że 28-letni mieszkaniec powiatu żnińskiego może posiadać znaczną ilość środków odurzających i prowadzi uprawę konopi indyjskich. Kryminalni postanowili to sprawdzić.



Pod wytypowanym adresem zastali podejrzewanego mężczyznę. Już będąc w korytarzu na parterze śledczy wyczuwali dobiegającą od strony klatki schodowej woń marihuany. To, co ukazało się ich oczom na trzecim piętrze domu, zobrazowało skalę przestępczego procederu.

Policjanci zabezpieczyli tam 47 roślin konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu oraz przedmioty i instalacje służące do prowadzenia uprawy, między innymi lampy i aparaturę. To jednak był dopiero początek.



W domu funkcjonariusze ujawnili 2,3 kilograma suszu roślinnego. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że to marihuana. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Żninie, gdzie zostały wykonane czynności procesowe.



Decyzją prokuratora 28-latek został zwolniony, a 7 stycznia miał się stawić do Prokuratury Rejonowej w Szubinie, by usłyszeć zarzuty dotyczące uprawy konopi indyjskich. Katalog przestępstw, za które 28-latek odpowie z pewnością się rozszerzy po uzyskaniu szczegółowej opinii z policyjnego laboratorium kryminalistycznego.