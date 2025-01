Wywieźli do lasu i pobili 19-latka z Chełmna. Trzech mężczyzn trafiło do aresztu

2025-01-07, 13:18 Redakcja

Trzech mężczyzn trafiło do aresztu za pobicie wywiezienie do lasu i pobicie 19-latka z Chełmna/fot. ilustracyjna, Kub347 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, Wikipedia

Chełmińscy funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, odpowiedzialnych za pobicie i pozbawienie wolności 19-latka. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec całej trójki tymczasowy areszt.

– Do sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu w Chełmnie. Trzej mężczyźni wsadzili do samochodu osobowego mieszkańca Chełmna, którego wywieźli do pobliskiego lasu. Cała trójka zaczęła bić swoją ofiarę pałkami, a następnie zabrali mu jego odzież i przedmioty, pozostawiając w lesie. Pobity chłopak poszedł do najbliższych domów, skąd została wezwana pomoc – relacjonował podkom. Tomasz Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.



19-latek znał jednego z podejrzanych mężczyzn. Powodem całej sytuacji miały być ich prywatne porachunki. Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Chełmna w wieku 17 i 20 lat, a także 45-letniego mieszkańca Świecia. Cała trójka usłyszała zarzuty, za które mogą spędzić nawet osiem lat w więzieniu. Decyzją sądu, podejrzani trafili tymczasowo na dwa miesiące do aresztu, o co wnioskowali śledczy.