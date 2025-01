Torunianka urodzona w 2024 roku to najczęściej Laura lub Zuzia! Urząd podaje dane

W centrum Inowrocławia doszło do prawdziwej bitwy z udziałem broni. Na szczęście była to inscenizacja walk. W tym mieście odbyły się wojewódzkie obchody… Czytaj dalej »

Na trasie między Janikowem a Dziarnowem doszło do wypadku, w którym zginął mężczyzna. Ruch pociągów wstrzymano do odwołania. Czytaj dalej »

W 2024 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu zarejestrowano 632 małżeństwa, o 41 mniej niż w 2023 roku, w tym: 428 w formie cywilnej, 204 w formie konkordatowej (to mniej o 35, niż rok wcześniej). Zarejestrowano 2264 urodzeń, czyli o 76 mniej niż w 2023 roku. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi dzieciom były - dziewczynkom: Laura (45), Zuzanna (45), Alicja (44), Zofia (42), Oliwia (32), Pola (31), a chłopcom: Antoni (58), Nikodem (57), Franciszek (50), Jan (48), Leon (46), Aleksander (45). W 2024 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 2510 zgonów. To o 56 mniej niż w roku 2023.

