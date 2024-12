Ustalenia w sprawie śmiertelnego wypadku w Obórkach. 22-latek był pod wpływem środków odurzających

2024-12-31, 19:11 Michał Zaręba/Redakcja

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy ustaliła, że 22-latek, który doprowadził do śmiertelnego wypadku w Obórkach, był pod wpływem środków odurzających/fot: KPP w Brodnicy

Kierowca, który w listopadzie przyczynił się do śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 560 pod Brodnicą, był pod wpływem środków odurzających – dowiedziało się Polskie Radio PiK. Oprócz 22-latka w Obórkach zginęła jego młodsza pasażerka i dziecko podróżujące drugim autem.

– We krwi mężczyzny, który poniósł śmierć, a którego wstępnie typowaliśmy na sprawcę wypadku drogowego, ujawniono obecność środków odurzających. Jakkolwiek ich stężenie wskazuje na wyczerpanie znamion wykroczenia w ruchu drogowym. W toku prowadzonego śledztwa zebrane do tej pory dowody wskazują na fakt, że to kierowca opla zjechał na przeciwny pas i to on doprowadził do zderzenia z drugim autem. W wyniku tego wypadku śmierć poniosła pasażerka opla oraz dziecko, które znajdowało się w nissanie – mówiła Alina Szram, prokurator rejonowy w Brodnicy.



W organizmie 22-letniego kierowcy nie wykryto alkoholu.