Rekordowa kolejka po paszporty w Grudziądzu. Zapisy dopiero w czerwcu

Paszporty idą jak świeże bułeczki. Zainteresowanie wyrobieniem tego dokumentu w naszym regionie, a nawet w całym kraju, jest tak duże, że w niektórych miastach wstrzymano przyjmowanie wniosków. Tak jest między innymi w Grudziądzu.

Grudziądzanie się skarżą – interweniuje radny Paweł Napolski pisząc do wojewody kujawsko-pomorskiego.





– W grudziądzkim punkcie paszportowym do 30 czerwca bieżącego roku brakuje wolnych miejsc w celu złożenia wniosku o wydanie tego ważnego dokumentu – mówi Paweł Napolski. – Uważam, że zasadnym jest wprowadzenie takich rozwiązań, dzięki którym zdecydowanie skróci się czas oczekiwania na wizytę w urzędzie.





Tak na to, co dzieje się w Grudziądzu, w biurze paszportowym odpowiada Jacek Kowalski, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.





– Zwracam uwagę, że do tej pory przyjęliśmy już ponad 1500 wniosków, a to jest o 50% więcej do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Grudziądza, wydłużyliśmy już godziny obsługi klientów. Warto też zwrócić uwagę, że do 30 czerwca bieżącego roku zarejestrowanych już mamy 3176 osób, co jest rekordem.





Na stronie Urzędu Wojewódzkiego czytamy, że rejestracja telefoniczna zostanie wznowiona 1 czerwca.