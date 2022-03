Chcesz wziąć pod dach uchodźców? Miasto pomoże w umeblowaniu mieszkania

Ostatnio do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego dotarły duże transporty z Holandii. Wśród przywiezionych darów znajduje się sporo mebli/fot. bydgoszcz.pl

Mieszkańcy Bydgoszczy, którzy chcą dać schronienie uchodźcom z Ukrainy, mogą zabrać meble czy inne przedmioty do wystroju wnętrz z Centralnego Magazynu Darów w BCTW w Myślęcinku.

– Ostatnio do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego dotarły duże transporty z Holandii. Wśród przywiezionych darów znajduje się sporo mebli, które mogą pomóc w urządzeniu lokum dla przybywających do naszego miasta uchodźców z Ukrainy – czytamy na stronie bydgoszcz.pl. – Jeśli planujesz przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy, ale masz problem z organizacją przestrzeni możesz zwrócić się po pomoc do nas – zachęcają urzędnicy.





Magazyn darów jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 12.00-18.00. Wśród przekazanych do BCTW przedmiotów znajdują się m.in. szafki, stoliki, łóżeczka i mebelki dziecięce, fotele i krzesła.