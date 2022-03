Grudziądz, Kopernik i...pieniądze. O nich słynny astronom mówił 500 lat temu

21 marca minęło 500 lat od wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu traktatu „De aestimatione monetae” (O szacunku monety). Na tę okoliczność Mennica Polska, na zlecenie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, wyprodukowała srebrny numizmat. Monetę można kupić w Grudziądzu.

- 21 marca 1522 roku na sejmiku generalnym Prus Królewskich, który odbywał się w Grudziądzu Mikołaj Kopernik wygłosił swój pierwszy traktat monetarny „O szacunku monety". Z okazji 500. rocznicy wygłoszenia traktatu, w Grudziądzu można nabyć dwa wyjątkowe numizmaty. Pierwszy, ze srebra o najwyższej próbie, został wybity przez Mennicę Polską w nakładzie 1000 egzemplarzy. Numizmat na awersie przedstawia postać Kopernika trzymającego w dłoniach sakiewkę oraz słynny traktat monetarny, zaś w tle znajduje się kolorowy fragment grafiki Johana Schübelera ze słynną sceną wygłaszania traktatu. Na rewersie znajduje się zarys zamku krzyżackiego w Grudziądzu oraz łaciński wstęp do traktatu. Drugi numizmat z popiersiem Kopernika oraz wizerunkiem monety z epoki, wybity został w mosiądzu na zlecenie informacji turystycznej. Został opakowany w blister, na którym znajdziemy najważniejsze tezy Kopernikowskiego traktatu - mówi Michał Czepek, dyrektor Wydziału kultury i sportu w grudziądzkim ratuszu.Monety można kupić w punkcie informacji turystycznej.Punktualnie w południe odbyła się uroczystość na Placu Miłośników Astronomii. Udział w niej wzięli między innymi poseł na Sejm Tomasz Szymański, przedstawiciele władz miasta na czele z wiceprezydent Różą Lewandowską, a także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, instytucji kultury, szkół oraz mieszkańcy.Doktor Grażyna Leśniewska oraz Sebastian Soberski opowiedzieli o historii i związkach Mikołaja Kopernika z Grudziądzem, jak i podkreślali jego ekonomiczne zasługi. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.Cały dzień wypełniony był w Grudziądzu wydarzeniami, które upamiętniały to, co wydarzyło się 500 lat temu. Zajęcia edukacyjne i wykłady odbywały się w formie stacjonarnej, ale również w sieci, gdzie zorganizowano konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku ekonomiście czy zaprezentowano spektakl „Z wizytą u Kopernika”, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych.Monety można kupić w punkcie informacji turystycznej a o godzinie 12 przy pomniku wielkiego astronoma zostaną złożone kwiaty.