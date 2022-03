Strzelali, ratowali i opatrywali. We Włocławku odbyło się szkolenie proobronne [zdjęcia]

Czterdzieści osób uczestniczyło w proobronnym szkoleniu we Włocławku. W programie zajęć było m.in. strzelectwo, pomoc medyczna i obrona cywilna.

Podzieleni na cztery grupy kursanci w ciągu 10 godzin poznawali zasady strzelectwa i obsługi broni, uczyli się ratownictwa na polu walki i poznawali zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia.– Uważam, że takie umiejętności się przydają. Czy to w czasie pokoju, czy zagrożenia warto to wiedzieć – mówiła jedna z kursantek.– Na tym krótkim kursie osoby, które się zgłosiły dowiedziały się jak rozłożyć karabinek, jak go wyczyścić i jak go złożyć oraz jak oddać strzał – mówił instruktor.Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie proobronne Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. generała broni Władysława Andersa we współpracy z Zespołem Szkół nr 4 z Włocławka.