Młodzi mieszkańcy Chełmna protestowali przeciwko wojnie [zdjęcia, wideo]

Około tysiąca osób wzięło udział w pokojowej demonstracji przeciwko wojnie na Ukrainie. Spotkanie zorganizowano przy Grobie Nieznanego Żołnierza w centrum Chełmna.

- Jesteśmy z Zespołu Szkół 2 w Chełmnie. Bierzemy udział w tym pochodzie, ponieważ sprzeciwiamy się wojnie, zabijaniu, zabijaniu ludzi w wieku naszych uczniów...- Solidaryzujemy się z Ukrainą, bardzo się stresujemy tą sytuacją. Nie nie chcemy, żeby to się rozwinęło, i żeby ludzie cierpieli...- Ukrainę trzeba wspierać, nie ma co gadać w ogóle... - mówili uczestnicy protestu.- Jest to inicjatywa młodych ludzi z miasta, inicjatywa Zespołu Szkół nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, do których dołączyły inne szkoły i przedszkola. To bardzo ważne głosy młodych ludzi. W tej chwili wybrzmiewa protest pokolenia, które patrzy na to, co się dzieje na Ukrainie bez doświadczenia stanu wojennego, bez doświadczenia wojny, bez doświadczenia życia w PRL-u. My jesteśmy wolnymi ludźmi i nagle spada na nas ten ciężar wojny, która dotknęła z sąsiadów - mówi Klaudia Peplińska z Urzędu Miasta w Chełmnie.Dodajmy, że miastem partnerskim Chełmna jest ukraiński 20 tysięczny Kaniów położony sto kilometrów na południe od Kijowa.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.