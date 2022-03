W tym miejscu ukraińscy rodzice dowiedzą się, do której szkoły posłać dzieci

Edukacyjny punkt informacyjny dla uchodźców właśnie powstał w Bydgoszczy. Przybysze z Ukrainy i pomagający im bydgoszczanie mogą się tam dowiedzieć m.in., do której placówki posłać ukraińskie dzieci.

785 122 701

epi@moen.edu.bydgoszcz.pl

MAON na ulicy Sobieskiego 10

- Od 7 marca w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli działa edukacyjny punkt informacyjny dla uchodźców - mówi Marta Stachowiak, rzecznik prasowy UM Bydgoszcz.- Jest to jest miejsce, do którego można przyjść, zadzwonić albo napisać maila, i tam można uzyskać informacje m.in. w jakiej szkole są wolne miejsca, w których szkołach będą uruchomione klasy przygotowawcze, i na jakich poziomach nauczania, ale też informacje o zajęciach pozalekcyjnych, czy informacje dla rodziców uczniów, czy dzieci z niepełnosprawnościami. Ten punkt będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. Informacje będzie można uzyskać w języku polskim i ukraińskim. Numer telefonu dedykowany właśnie dla uchodźców to:, ale można również napisać maila na adreslub, jeśli ktoś woli formę kontaktu bezpośredniego, przyjść po prostu do siedzibyna drugim piętrze.Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta w Bydgoszczy Marta Stachowiak, do bydgoskich szkół i przedszkoli przyszło 23 dzieci ukraińskich uchodźców - to stan na 7 marca - ale sytuacja jest dynamiczna. Do jednej ze szkół w czwartek przyszła na lekcje 12-letnia Ukrainka. Miało dołączyć do niej jeszcze dwie dzieci spod Kijowa i Odessy. Rodzice uczniów z klasy zebrali przybory szkolne dla całej trójki. Okazało się jednak, że dwoje dzieci jedzie dalej do rodziny na zachodzie Europy. Wyprawki trafią więc do kolejnych nowych uczniów z Ukrainy, a tacy z pewnością zjawią się w tej, i w innych szkołach naszego województwa.