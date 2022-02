– Jesteśmy gotowi na przyjęcie w szkołach dzieci z Ukrainy - zapewnia kujawsko-pomorski kurator oświaty. Będziemy mieli do czynienia z dwiema grupami uczniów - mówi Marek Gralik.

– Pierwsza to taka grupa, która zna język polski. Druga grupa to taka, które nie zna, grupa znacznie większa. Jeśli chodzi o pierwszą grupę, to bez problemu mogą każdego dnia zgłaszać się do szkół i tam będą przyjmowani, jak polskie dzieci, choćby dziś czy jutro, bez żadnych problemów. Większy problem to dzieci, które nie znają języka polskiego. Dla nich zorganizujemy oddziały przygotowawcze – powiedział Marek Gralik.Kurator poinformował też, że w szkołach odbędą się zajęcia poświęcone m.in. wojnie na Ukrainie oraz przygotowujące uczniów na pojawienie się w ich placówkach rówieśników, którzy uciekli ze swojego kraju z obawy przed wojną.