Biskup bydgoski prosi o modlitwę za Ukrainę. „Otwórzcie swoje serca i domy”

- Wszystkich moich diecezjan proszę o modlitwę w intencji pokoju i narodu ukraińskiego w tak trudnym momencie, kiedy doświadcza on agresji ze strony Federacji Rosyjskiej – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk.

– Przyzywajmy tego pokoju podczas Eucharystii, Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, litanii, śpiewu Suplikacji – dodał biskup diecezji bydgoskiej. - Jeśli będzie taka potrzeba, proszę o otwartość serca w przyjęciu mieszkańców Ukrainy, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę – zaapelował bp Włodarczyk, zachęcając do wsparcia pomocowego za pośrednictwem Caritas Polska, przy zaangażowaniu parafialnych zespołów Caritas pod kierunkiem Caritas Diecezji Bydgoskiej.Na terenie diecezji, m.in. w sanktuariach Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy oraz Matki Bożej Królowej Krajny w Górce Klasztornej, a także w wielu parafiach w sobotę odbywały się modlitwy w ramach ogólnopolskiej inicjatywy - Nocy walki o błogosławieństwo dla Polski – także za pokój na Ukrainie. Ponadto z inicjatywy Ukraińców, proboszcza bydgoskiej parafii greckokatolickiej św. Michała Archanioła i proboszcza parafii Nawrócenia św. Pawła w sobotę w Solcu Kujawskim odprawiona została specjalna liturgia.Także papież Franciszek zaapelował, by najbliższa Środa Popielcowa (2 marca) była dniem postu w intencji pokoju.