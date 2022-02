Czy stawki za wynajem powierzchni w galeriach wzrosną? Takie są obawy...

Przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza apelują do właścicieli galerii handlowych w regionie o niepodnoszenie stawek za wynajem do końca 2023 roku. Obawiają się, że podwyżki mogą przyczynić się do ogłaszania upadłości kolejnych sklepów. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

Przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza apelują do właścicieli galerii handlowych w regionie o niepodnoszenie stawek za wynajem do końca 2023 roku. Obawiają się, że podwyżki mogą przyczynić się do ogłaszania upadłości kolejnych sklepów.

Plac Wolności w Bydgoszczy bardzo się zmieni. Tak ma wyglądać [wizualizacje] Handel w niedziele pod płaszczykiem usług pocztowych? Rząd uszczelnił przepisy



- W związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie mają miejsce u nas i na świecie, zwróciły się do nas osoby wynajmujące powierzchnie w galeriach handlowych. Zauważają, że ich koszty po nowym roku, czyli od stycznia 2022 roku bardzo drastycznie wzrosły. Chodzi o nowy podatek nazwany „składka zdrowotną", który bardzo drastycznie podniósł im koszty działalności. Osoby, które wynajmują takie lokale obawiają się o swój dalszy los. Dzisiaj mają stawkę na poziomie x za wynajem, a jutro, za miesiąc, za dwa, za trzy właściciel takiej galerii postanowi tę stawkę zmienić. Dlatego zwróciliśmy się jako Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców z apelem do galerii, do spółek będących właścicielami tej galerii, aby czynsze pozostały na poziomie stałym do końca 2023 roku (...).



Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do kilku galerii handlowych w naszym regionie. Czekamy na komentarze. Mówi Krystian Wiśniewski, kujawsko-pomorski koordynator partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców.- W związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie mają miejsce u nas i na świecie, zwróciły się do nas osoby wynajmujące powierzchnie w galeriach handlowych. Zauważają, że ich koszty po nowym roku, czyli od stycznia 2022 roku bardzo drastycznie wzrosły. Chodzi o nowy podatek nazwany „składka zdrowotną", który bardzo drastycznie podniósł im koszty działalności. Osoby, które wynajmują takie lokale obawiają się o swój dalszy los. Dzisiaj mają stawkę na poziomie x za wynajem, a jutro, za miesiąc, za dwa, za trzy właściciel takiej galerii postanowi tę stawkę zmienić. Dlatego zwróciliśmy się jako Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców z apelem do galerii, do spółek będących właścicielami tej galerii, aby czynsze pozostały na poziomie stałym do końca 2023 roku (...).Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do kilku galerii handlowych w naszym regionie. Czekamy na komentarze.