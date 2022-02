Pruszcz miastem. Odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej

Pruszcz w powiecie świeckim świętuje nadanie praw miejskich. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej wręczono insygnia i odczytano akt nadania statusu miasta.

– Dla nas, dla mieszkańców Pruszcza to jest duże, historyczne wydarzenie. Wiąże się to z tym, że status miasta, prawa miejskie, to profity, ale i zobowiązania, oczekiwania w stosunku do samorządowców. Zrobimy wszystko, żeby mieszkańcy byli zadowolenie ze swojego miejsca do życia, ze swojej małej ojczyzny – powiedział już nie wójt, a burmistrz Dariusz Wądołowski.Prawie 3 tysięczny Pruszcz został miastem 1 stycznia tego roku po decyzji premiera polskiego rządu.