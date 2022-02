Na Kujawach i Pomorzu jeszcze 11,5 tys. odbiorców pozostaje bez prądu

Jeszcze 11,5 tysiąca mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pozostaje bez prądu po sobotnich awariach wywołanych przez silne wiatry - poinformował w niedzielę rzecznik wojewody Tomasz Wiśniewski.

W szczytowym momencie w sobotę bez dostępu do energii elektrycznej było 115 tys. odbiorców, a wieczorem - 57 tys. Służby spółek Enea-Operator i Energa-Operator cały czas pracują przy usuwaniu awarii, aby jak najszybciej wznowić dostawy prądu.W sobotę konieczne było zaopatrzenie w agregaty prądotwórcze szpitali w Grudziądzu, Tucholi, Świeciu i Więcborku, które przez pewien czas były pozbawione prądu. Agregaty przekazano też do Poledna w powiecie Świeckim i do Rojewa w powiecie inowrocławskim.Strażacy dostarczyli agregaty prądotwórcze na wsparcie pracy domowych respiratorów w miejscowościach odciętych od zasilania.W nocy z piątku na sobotę i w sobotę strażacy prawie 4 tys. razy interweniowali w związku ze szkodami wyrządzonymi przez wichury.Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przezwyciężanie skutków silnych wiatrów, zwłaszcza strażakom PSP i OSP, a także pracownikom firm energetycznych Enea i Energa.