Prezes bydgoskiego Portu Lotniczego pod lupą CBA. Z jakiego powodu?

Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tomasza Moraczewskiego.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych.– Zawiadomienie zostało sporządzone po przeprowadzeniu w 2021 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli dotyczącej prawidłowości i prawdziwości złożonych przez tę osobę oświadczeń majątkowych w latach poprzednich. Do przeprowadzenia postępowania w tej sprawie prokurator okręgowy w Gdańsku wyznaczył Prokuraturę Rejonową w Gdyni. Sprawa znajduje się na etapie czynności sprawdzających – mówi Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.Sekretarz województwa Marek Smoczyk wyjaśnia, że informacje o oświadczeniach majątkowych składanych przez prezesa Moraczewskiego zostały przekazane przewodniczącemu Rady Nadzorczej Portu Lotniczego w Bydgoszczy.– Te informacje zostały zweryfikowane na podstawie posiadanych oświadczeń majątkowych, poprosiliśmy również pana prezesa o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących oświadczeń majątkowych. Pełną informacje przekazaliśmy do przewodniczącego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Wiem, że toczy się postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Radę Nadzorczą. Po zakończeniu postępowania zostanie przekazana odpowiednia informacja do CBA – powiedział Marek Smoczyk.Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest większościowym udziałowcem w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy.