„Przejrzyj na oczy” - trwa 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kwestujący w Toruniu. Fot. Monika Kaczyńska Pod hasłem „Przejrzyj na oczy” odbywa się w niedzielę 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fot. PAP/Paweł Supernak

Pod hasłem „Przejrzyj na oczy” odbywa się w niedzielę 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zbiera środki na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

– Jestem ogromnie wzruszona i szczęśliwa, że mogę tu dzisiaj być. Do tej pory zebraliśmy ponad 1,5 mld zł. Pierwsi wolontariusze, którzy wychodzili ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami, dzisiaj wychodzą z własnymi dziećmi, co oznacza, że w Orkiestrze zagrały już cztery pokolenia Polaków i Polek - powiedziała na rozpoczęcie akcji z warszawskiego studia WOŚP na Placu Defilad Ewa Owsiak, córka Jerzego Owsiaka, pomysłodawcy i szefa WOŚP.



Jak mówiła, „przez 30 lat świat zmienił się diametralnie, nastąpiła zmiana technologii, o czym świadczą m.in. eSkarbonki czy to, że możemy płacić za pomocą smartfonów”. „Jednak przez ten czas nie zmieniła się jedna rzecz. Nie zmieniliśmy się my, to że jesteśmy dobrzy, hojni i że chcemy pomagać innym. To serduszko, które mam na koszulce bije w każdym z nas od 30 lat, w każdym wolontariuszu, w każdym darczyńcy, w każdym małym pacjencie, który na co dzień w szpitalu zmaga się z chorobą, dlatego pamiętajmy o tym, że nie wymyślili tej akcji +spece+, nie wymyślił tego żaden algorytm, tylko wymyśliliśmy to my, dlatego bądźmy dumni, cieszmy się tym dniem. I pamiętajmy, że to jest najpiękniejsze świadectwo tego, jacy jesteśmy, bo razem możemy wszystko” - podkreśliła.



Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.



Hasłem tegorocznej zbiórki jest „Przejrzyj na oczy”. Na stronie WOŚP podkreślono, że „wzrok to najważniejszy zmysł człowieka”. „Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje” - wskazano.



Z powodu wichur postanowiono przenieść część koncertów z placów do hal. Tak jest we Włocławku (Hala Mistrzów) i Bydgoszczy (Hala Immobile Łuczniczka)