Polski respirator powstał w Bydgoszczy. Poseł Szopiński pyta, co się z nim dzieje

Bydgoski poseł Lewicy, Jan Szopiński apeluje do premiera, aby objął patronatem sprawę pierwszych polskich respiratorów. Prototypowe urządzenia powstały w Bydgoszczy w 2020 roku, ale od dawna nic nie wiadomo o dalszych pracach nad tym urządzeniem.

- Zespół naukowców i inżynierów obecnej Politechniki Bydgoskiej pod przewodnictwem pana profesora Tomasza Topolińskiego zbudował respirator - polski respirator. I ten polski respirator spotkał się w roku 2020 z uznaniem wicepremiera, z drugiej strony ze strony ministra nauki i szkolnictwa wyższego i wiceministra obrony narodowej - mówi Jan Szopiński, bydgoski poseł Lewicy. - Powiedziałbym tak, że od tamtego czasu były wykonywane kolejne działania związane z tym respiratorem, a od września ubiegłego roku sprawa jednak utknęła.Poseł Jan Szopiński zaapelował do premiera, aby sprawę pierwszych polskich respiratorów z Bydgoszczy objął patronatem.- Od września ubiegłego roku naukowcy oczekiwali na to, aby respirator ten wszedł i został poddany badaniom. W odpowiedziach ze strony wiceministra edukacji i nauki znajdujemy tego typu sformułowania, że te respiratory bydgoskie są lepsze, niż respiratory zagraniczne, że są one konkurencyjne pod względem ceny, w związku z tym sami państwo przyznacie, że moje działanie i moja prośba do pana premiera Morawieckiego jest jak najbardziej uzasadniona. Po pierwsze chcielibyśmy, aby w polskich jednostkach służby zdrowia były respiratory, aby były one jak najtańsze, i jak najlepsze. Przekażę na ręce pana wojewody moją prośbę adresowaną do pana Mateusza Morawieckiego, właśnie o objęcie osobistym patronatem kwestii dotyczącej budowy respiratorów.Poseł zapowiedział też, że podczas spotkania premiera z liderami ugrupowań w sprawie pandemii (ma się odbyć we wtorek 25 stycznia - przyp. red.) będzie chciał, aby pojawił się temat bydgoskich respiratorów.A co o sprawie ma do powiedzenia Politechnika Bydgoska? Rzecznik prasowy, dr Szymon Różański powiedział, że powstało 10 prototypów. Zadanie zespołu prof. Topolińskiego zostało na bydgoskiej uczelni wykonane. A teraz sprawa jest poza uczelnią - stwierdził rzecznik, dodając, że niebawem wydane zostanie oświadczenie politechniki w/s respiratorów.