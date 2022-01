Bunt w Solcu Kujawskim. Ludzie mają dość smrodu i obawiają się kolejnej jego dawki

Grupa mieszkańców Solca Kujawskiego chce referendum w sprawie zakazu przetwarzania odpadów poprodukcyjnych na terenie miasta. Obawiają się - mówiąc wprost - jeszcze większego smrodu, a smród towarzyszy solecczanom od ponad 20 lat. Niepokój spowodowały zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów Parku Przemysłowego, które w grudniu przyjęła Rada Miejska...

- Obawiamy się jeszcze większego smrodu, niż jest - mówi Zbigniew Popa z Grupy Inicjatorów Referendum. - Problem smrodu w Solcu właściwie istnieje od 20 lat, od chwili wybudowania ubojni drobiu. Mało tego, Solec jest otoczony dużą ilością kurników, więc dochodzi do tego, że jeżeli latem chcemy zorganizować grilla, to wcześniej sprawdzamy kierunek wiatru, bo jest taki po prostu smród.- Obawiamy się, że w naszym mieście problem uciążliwych zapachów, dobrze już znany, jeszcze się powiększy - dodaje Aneta Smoleń, pełnomocnik inicjatorów referendum. - Plan zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony w grudniu przez radę miejską dopuszcza recykling i magazynowanie odpadów każdego rodzaju, czyli mogą to być odpady biologiczne, chemiczne, poubojowe, mogą być to odpady spożywcze, i obawiamy się, że to naprawdę będą odpady śmierdzące. Magazynowanie tych odpadów będzie uciążliwe, a do tego dochodzi jeszcze recykling tych odpadów (...).- Owszem, są tam zapisy mówiące, że odpady mogą pochodzić wyłącznie z danego zakładu, który się znajduje na tym terenie, ale to właściwie żaden zapis blokujący, ponieważ my nawet jeszcze nie wiemy, jakie firmy na tych wolnych terenach powstaną - dodaje Zbigniew Popa.Rzecznik soleckiego Urzędu Miejskiego nie rozumie obaw mieszkańców. Zbigniew Stefański wyjaśnia, że uchwalone w miejscowym planie zmiany są bardziej rygorystyczne od obowiązujących dotychczas.Z kolei inicjatorzy referendum zachęcają do podpisywania petycji o przeprowadzenie referendum. Muszą zebrać minimum 1240 podpisów. Mają czas do 2 lutego. Karty, na których można wyrazić swoje poparcie wyłożone są w sześciu punktach miasta. Można je też pobrać ze strony: www.referendumsolec.pl. Tam także szczegóły dotyczące inicjatywy.Więcej w materiale Tatiany Adonis.