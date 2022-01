Zieloni z regionu przygotowali pakiet antycovidowy. Dostanie go wojewoda

Bydgoscy działacze partii Zieloni chcą większego nacisku w kwestii obowiązku szczepień i wnioskują o to do wojewody. Oferują także swoją pomoc w propagowaniu szczepień.

Działacze przedstawili „Kujawsko-pomorski pakiet antycovidowy". Jak podkreślił Piotr Malich, przewodniczący Stowarzyszenia Ostra Zieleń i członek Zarządu Krajowego partii Zieloni, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz jest reprezentantem rządu w naszym regionie, dlatego to właśnie do niego członkowie ugrupowania kierują propozycję konkretnych działań. Nie można bowiem mówić o odbudowie kraju, skoro pandemia wciąż trwa:- Po pierwsze trzeba mówić o poradnictwie, jeśli chodzi o szczepienia. W mniejszych miejscowościach często jedynym źródłem informacji są komunikaty medialne, a także komunikaty płynące od władz centralnych - powinno ich by więcej, muszą też być bardziej czytelne. Po drugie, mówimy o wznowieniu mobilnych punktów szczepień. Powinny dotrzeć do najmniejszych miejscowości, wreszcie po trzecie - walka z dezinformacją przy pomocy mediów, mediów społecznościowych. Wojewoda powinien walczyć z mitami na temat szczepień, powinien walczyć z fake newsami i zachęcać do jak najszybszego zaszczepienia się - mówił Piotr Malich.Działacze partii zapewnili także o swojej gotowości do pomocy w zachęcaniu obywateli do szczepień.