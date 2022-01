„Działania antyinflacyjne to za mało”. Polska 2050 ma receptę na szalejące ceny

- Rządy PiS są dla Polaków za drogie - mówili w Bydgoszczy działacze Ruchu Polska 2050. Krytykowali Prawo i Sprawiedliwość za galopującą inflację, spadek inwestycji, wzrost długu publicznego i konflikty społeczne.

Przedstawili też swoje rozwiązania na drożyznę w Polsce. - Pod obecnymi rządami zmagamy się szalejącą drożyną. Coraz mniej kupujemy, coraz więcej płacimy – mówi Michał Koniuch. - Wzrosły ceny popularnych produktów spożywczych, ogromny wzrost cen odnotowały także nośniki energii. Nieodpowiedzialna polityka rozrządu doprowadziła do tego, że ceny rosną znacznie szybciej niż wynagrodzenia.- W czasie, kiedy w Polsce szaleje największa od 20 lat inflacja, polski rząd zdecydował się na wprowadzenie eksperymentalnych zmian podatkowych – dodaje Marcin Skonieczka. - Polski Ład mimo swojej nazwy ma niewiele wspólnego z porządkiem.- Niewystarczające są również działania antyinflacyjne – mówi Radosław Rataj. - Rosnące koszty pracy zjedzą obniżkę podatku VAT i za chwilę i tak przedsiębiorcy będą musieli podnieść ceny. W tym zakresie Polska 2050 ma gotowe rozwiązania: umocnić złotówkę, odbudować zaufanie inwestorów, ograniczyć galopujący wzrost długu skupowanego przez Bank Centralny oraz przystopować znaczący wzrost kosztów pracy.Ważnym działaniem jest także przyspieszenie transformacji energetycznej. Ruch Szymona Hołowni chce, by Polska do 2040 roku całkowicie odeszła od węgla. Wśród pomysłów na polską gospodarkę jest także m.in.: uproszczenie i uporządkowanie podatków oraz wydatków publicznych i bezpieczeństwo dla przedsiębiorców.