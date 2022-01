Wariant Omikron dotarł do naszego regionu. Oficjalnie potwierdzono cztery przypadki

- Wariant Omikron wykryto w Kujawsko-Pomorskiem u osób, które przyjechały z zagranicy – mówi dr Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych w regionie.

- To było nieuniknione, choć dziwi mnie, że przypadki Omikrona dopiero teraz zostały u nas wykryte – komentuje dr Rajewski. - W mojej ocenie bowiem wariant Omikron był już na pewno wcześniej w Polsce i w naszym województwie.Dr Rajewski przypomina o podstawowych zasadach: dystans, dezynfekcja, maseczka, które powinniśmy stosować. Biorąc pod uwagę to, że Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż Delta i może łatwiej zakażać zachęca do szczepień, także trzecią dawką. - To niezwykle ważne, bo wariant Omikron może nie tyle jest bardziej agresywny, ale jest bardziej zakaźny i niestety w zderzeniu z naszym społeczeństwem osób starszych, z chorobami współistniejącymi może być również dla tej grupy bardzo niebezpieczny i może łączyć się z ciężkimi przebiegami i ze śmiercią – ostrzega.Dr Rajewski przewiduje, że zachorowań w regionie będzie teraz więcej, co przełoży się także na wzmożone hospitalizacje. Jak poinformował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, w szpitalach woj. kujawsko-pomorskiego przebywa obecnie tysiąc pacjentów chorych na COVID-19, z których ze wsparcia respiratorów korzysta 98 osób. Maleje tendencja spadkowa nowych zakażeń - w porównaniu tydzień do tygodnia obecnie spadek wynosi tylko 1 proc., przed tygodniem było to 8 proc., przed dwoma tygodniami – 17 proc., a przed trzema tygodniami – 33 proc.