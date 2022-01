1 milion złotych na walkę ze smogiem przeznacza w tym roku podbydgoska gmina Osielsko. Mieszkańcy już mogą składać wnioski o dotację na wymianę starych, nieefektywnych instalacji grzewczych.

- Wysokość dotacji to 8 tys. zł. Urząd przygotował 125 wniosków, ale jest otwarty na zwiększenie ich ilości w razie potrzeby. Zachęcamy do wymiany starego źródło ciepła na nowe, ekologiczne, korzystając ze wspomnianej dotacji. Mieszkańcy mogą również połączyć dofinansowanie z dotacji gminnej z programem „Czyste powietrze" - mówi Angelika Olejniczak z Urzędu Gminy Osielsko.Z obydwoma programami z cyklu „Zapytaj Urzędnika" można się zapoznać na kanale You Tube Gminy Osielsko.